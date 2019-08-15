Гибралтар снял арест с иранского нефтяного танкера Grace 1

Власти Гибралтара сняли арест с иранского танкера Grace 1, сообщает Financial Times. Ранее сегодня, 15 августа, были освобождены капитан и трое членов экипажа судна. Решение же по освобождению самого танкера было отложено до 17:00 из-за поступившего запроса Министерства юстиции США о его конфискации. Однако Верховный суд Гибралтара не удовлетворил запрос американских властей.

«Учитывая те доказательства, что мы получили, о том, что танкер не направлялся в Сирию, оснований для дальнейшего содержания под арестом судна Grace 1 для гарантии соблюдения режима санкций ЕС больше нет»,— заявил первый министр Гибралтара Фабиан Пикардо.

Напомним, что судно было задержано 4 июля. По версии гибралтарских властей, оно должно было доставить нефть на нефтеперерабатывающий завод «Банияс» в провинции Тартус на северо-западе Сирии. Тегеран перевозку сырья отрицал и выразил Лондону протест.

О развитии ситуации — в материале “Ъ” «Танкерная война переходит в санкционную».

Кирилл Сарханянц