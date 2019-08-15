Воронежский НИИЭТ намерен перевооружиться за 222 млн рублей

Расположенное в Воронеже АО «Научно-исследовательский институт электронной техники» (НИИЭТ, входит в совместное предприятие «Ростеха» и АФК «Система» — «Элемент») объявило тендер на проведение техперевооружения производства СБИС и мощных СВЧ транзисторов. Об этом сообщает портал DeFacto со ссылкой на аукционную документацию. Закупка проводилась у единственного поставщика за 222,3 млн руб. Информация о подрядчике в материалах закупки не раскрывается. Ему до 30 апреля 2020 года необходимо подготовить для размещения и надлежащего функционирования технологического оборудования чистые производственные помещения (ЧПП). Для этого требуется провести перепланировку и ремонт объекта, создать в ЧПП определенные климатические условия.

Напомним, в 2016 году НИИЭТ заключил аналогичный контракт на 267,5 млн руб. с воронежским ООО «Ситилайн». В июле 2018 года управление СКР по Воронежской области начало расследование уголовного дела по факту мошеннического хищения более 92 млн руб., выделенных на перевооружение. По версии следствия, это сумма аванса, предоставленного «Ситилайном» при проведении строительно-монтажных работ субподрядчику — московскому ООО «БАВС-Техник», которое было создано за два месяца до начала работ на НИИЭТ. «БАВС-Техник» якобы выполнил лишь небольшую часть работ, но будто бы по причине того, что «Ситилайн» не передал субподрядчику необходимые для работы документы. За три дня до окончания срока контракта с НИИЭТ и уже после окончания договора субподряда «Ситилайн» уведомил «БАВС-Техник» о расторжении контракта, потребовав вернуть часть неотработанного аванса — порядка 89 млн руб. Сейчас в арбитражном суде Воронежской области рассматривается иск НИИЭТ к «Ситилайну» о взыскании 100 млн руб.

О корпоративном конфликте в НИИЭТ читайте в материале “Ъ-Черноземье” «Ученые раскрыли напряжение».

Александр Прытков