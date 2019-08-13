Фигурирующий в уголовном деле воронежский НИИЭТ хочет взыскать с подрядчика 100 млн рублей

Воронежский НИИ электронной техники (НИИЭТ, входит в ООО «Элемент», СП «Ростеха» и АФК «Система»), фигурирующий в уголовном деле по факту мошеннического хищения более 92 млн руб. федеральных денег, подал иск с арбитражный суд Воронежской области о взыскании 100 млн руб. с воронежского ООО «Ситилайн». Это следует из данных картотеки суда. Иск уже принят к производству, предварительное судебное заседание назначено на 4 сентября. Суть требований НИИЭТ не уточняется, но не исключено, что речь может идти о взыскании средств, выделенных на техперевооружение НИИЭТ.

Напомним, летом прошлого года управление СКР по Воронежской области начало расследование уголовного дела по факту мошеннического хищения более 92 млн руб. средств, выделенных на техперевооружение НИИЭТ. Это сумма аванса, предоставленного воронежским подрядчиком при проведении строительно-монтажных работ ООО «Ситилайн» субподрядчику — московскому ООО «БАВС-Техник». Последняя компания, подконтрольная немецким учредителям, была создана за два месяца до начала работ на НИИЭТ. «БАВС-Техник» якобы выполнил лишь небольшую часть работ, но будто бы по причине того, что «Ситилайн» не передал субподрядчику необходимые для работы документы. За три дня до окончания срока контракта с НИИЭТ и уже после окончания договора субподряда «Ситилайн» уведомил «БАВС-Техник» о расторжении контракта и требованием о перечислении неотработанного аванса — порядка 89 млн руб.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Ситилайн» зарегистрировано в Воронеже в 2006 году и занимается строительством. Единственный владелец — Аргишти Алоян. Выручка в 2017 году составила 157,1 млн руб., чистая прибыль — 9,8 млн руб.

Подробнее о хищении средств НИИЭТ — в публикации “Ъ-Черноземье” «Деньги ушли точно по схеме».

Мария Старикова