Fitch повысило рейтинг «Газпрома» и «Газпром нефти»

Международное рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) «Газпрома» и «Газпром нефти» с уровня BBB- до ВВВ. Прогноз по рейтингам стабильный. Краткосрочные РДЭ компаний в иностранной валюте также повысили с F3 до F2.

Рейтинг компаний вырос вслед за укреплением рейтинга России. Ранее Fitch повысило долгосрочный кредитный рейтинг России в иностранной и национальной валюте на инвестиционном уровне с BBB- до BBB.

Дмитрий Бутрин о платежеспособности России в рейтинге Fitch — в публикации “Ъ”.