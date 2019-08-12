За десятилетия до дефолта

Повышение суверенного рейтинга России несколько лет назад воспринималось, как и рост баллов в рейтинге Doing Business, как национальная победа. В случае с агентством Fitch, 9 августа повысившего рейтинг РФ с BBB– до BBB, празднований особенно не наблюдалось — практически для РФ новый рейтинг Fitch мало что меняет. В таких ситуациях важен не столько факт рейтингового действия, сколько аргументация аналитиков Fitch. Здесь важно то, что агентство выделяет в комментариях факторы, имевшие «больший» (high) вес при принятии решения и «средний» (medium): нередко темы, которые внутри России считаются крайне важными, для ориентированных на долговой рынок рейтинговых агентств оказываются неважны, это еще и способ оценить адекватность российской информсреды.

В числе «больших» факторов, позволивших считать российский госдолг теперь соответствующим уровню BBB (на уровне Мексики и Венгрии), Fitch упоминает преимущественно денежно-кредитную политику ЦБ, политику «бюджетного правила» от Минфина и создающуюся ими способность снижать влияние санкций на платежеспособность, налоговую политику. Ожидания Fitch благоприятны, хотя прогноз по рейтингу — «стабильный», но не «позитивный».

Прочие факторы Fitch относит к категории «средних». Для российской медиасреды непривычно то, что рост международных резервов РФ (агентство предполагает, что они в 2021 году вырастут до $591 млрд) относится именно к этой группе, как и рост чистой международной позиции, и динамика внешнего госдолга. И уж тем более необычна позиция Fitch по спору о будущей стратегии расходования Фонда национального благосостояния: аналитики агентства считают, что ФНБ будет в том числе инвестироваться внутри России, и в «базовом сценарии» полагают, что влияния на достигнутую макростабильность это решение не окажет. Отдельно Fitch отмечает ожидаемую смену знака в позиции правительства как заемщика в экономике (–1,5% ВВП, то есть превращение государства в нетто-кредитора — и это тоже второстепенно), возможное усиление санкций США и ожидаемый низкий рост ВВП в 2020–2021 годах (1,9% в год, в группе стран с рейтингом BBB медианный прогноз роста на этот период — 3,1% в год).

И наконец, последний и также второстепенный момент, который, впрочем, неплохо описывает ситуацию с рейтингами РФ. Почти везде, кроме роста ВВП, Россия имеет в группе заемщиков с рейтингом BBB самые лучшие показатели, иногда лучше, чем «рейтинговым этажом выше». Рейтинг группы A для страны пока недостижим не по денежным соображениям, а в том числе из-за низких показателей EGS (качество корпоративного управления, экология, общество): баллы РФ по ним — от 3 до 5 в десятибалльной шкале. Это один из главных неоцениваемых рисков страны, о чем Fitch не пишет, но что, похоже, имеет в виду: в таких юрисдикциях образцово рациональная экономическая политика редка, она скорее случайность, чем закономерность. Стоит ли на нее рассчитывать в будущем? Скорее, надеяться.