Бой здесь неуместен

С организацией одного из самых ожидаемых боев второй половины нынешнего года — повторного поединка британского и американского супертяжеловесов Энтони Джошуа и Энди Руиса — возникли проблемы. Руис, который в первом бою в июне сенсационно нокаутировал неуязвимого Джошуа и отнял у него три чемпионских пояса, дал понять, что его категорически не устраивает уже анонсированное довольно экзотическое место проведения матча — Саудовская Аравия. Представители его соперника настаивают на том, что контракт, заключенный перед противостоянием двух боксеров, весь контроль над ним оставляет за британской стороной. Эксперты считают, что Руис этим демаршем просто пытается поднять гонорар за участие в поединке, под который саудовская сторона выделит огромный для современного супертяжелого веса призовой фонд — не менее $40 млн, а возможно, гораздо больше.

О том, что с организацией повторного боя между Энтони Джошуа и Энди Руисом могут возникнуть серьезные трудности, в четверг сообщили ESPN, BBC и ряд других ресурсов. Все они процитировали заявление, сделанное Руисом в чате в Instagram. Боксер, говоря о поединке с Джошуа, сказал, что скоро будут «реальные новости», касающиеся его, и отметил, что реванш должен пройти «на его условиях». Еще более прямо Энди Руис высказался в интервью ESPN. Комментируя ситуацию с боем, он заметил, что «ничего еще не подписал», а «переговоры продолжаются». Эти слова Руиса резко контрастировали с официальной картиной и официальными анонсами.

Статус одного из самых ожидаемых событий года в профессиональном боксе этому поединку придал бэкграунд. Впервые Энтони Джошуа и Энди Руис встретились 1 июня в нью-йоркском Madison Square Garden. Бой вызывал повышенное внимание из-за участия в нем Джошуа. Обладатель чемпионских титулов Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской организации (WBO), пользующийся колоссальной популярностью, он дебютировал на американском рынке. Сомнений в том, что дебют будет успешным, у аналитиков не было никаких. Энди Руис в плане яркости послужного списка заметно уступал сопернику и к тому же имел немного времени на подготовку: он, по сути, вышел на замену дисквалифицированному незадолго до матча из-за положительной допинг-пробы Джарреллу Миллеру.

Между тем поединок завершился сенсационно. В седьмом раунде Энди Руис нокаутировал неуязвимого чемпиона. Команда Энтони Джошуа сразу объявила о том, что реализует записанный в контракте пункт о реванше, который, как часто бывает в таких случаях, начал казаться событием даже более интересным, чем первый бой. В информации по поводу переговоров о его организации в качестве места проведения чаще всего фигурировали три страны, не чужие для участников,— Великобритания, США и Мексика (Энди Руис — мексиканец по происхождению). Однако в прошлую пятницу было объявлено, что его примет Саудовская Аравия, пригород Эр-Рияда Эд-Диръия, где строится большая арена.

Выбор выглядел экзотическим. Саудовская Аравия еще недавно, по сути, отсутствовала на спортивной карте мира.

А Amnesty International сопроводила анонс боя замечанием насчет того, что для саудовской стороны он является возможностью «подправить серьезно испорченный имидж», имея в виду регулярные, по версии структуры, случаи нарушения прав человека в стране.

В понедельник состоялась посвященная бою пресс-конференция. На ней вместе с главой промоутерской компании Matchroom Boxing, ведущей Джошуа, Эдди Хирном присутствовал Омар Халиль, совладелец компании Skill Challenge Entertainment, которая и продвигала «саудовский вариант». Оба охотно обсуждали различные аспекты поединка. В свете всего этого заявления Энди Руиса, который признался, что хотел бы, чтобы и второй его бой с Энтони Джошуа прошел в Нью-Йорке, выглядели абсолютно неожиданными.

Они вызвали довольно резкую реакцию Эдди Хирна. В интервью ESPN он настаивал на том, что бой примет Саудовская Аравия, подчеркивая, что находится в «постоянном контакте» с промоутером Руиса Томом Брауном. Хирн также напомнил, что по контракту именно Matchroom Boxing и Джошуа «контролируют» процесс, связанный с организацией реванша и фиксацией его условий.

ESPN согласен с этим. По его данным, перед июньским боем команды Энтони Джошуа и Энди Руиса заключили типовое для таких случаев соглашение. В нем записывается право чемпиона на реванш в случае поражения от «необязательного» претендента, то есть не назначенного структурами, санкционирующими матч, плюс финансовые параметры и того и другого боя.

По данным источников ESPN, гонорар Руиса в повторном поединке был определен заранее — $9 млн (за выступление в первом он получил примерно вдвое меньше, Джошуа — около $25 млн).

Эксперт BBC Люк Редди полагает, что в основе демарша Энди Руиса лежит финансовый фактор, и эта версия смотрится довольно логичной. Именно действием «денежных аргументов» различные издания дружно объясняли выбор местом проведения боя Саудовскую Аравию. BBC утверждает, что саудовские организаторы гарантировали под него призовой фонд в размере как минимум $40 млн. The Telegraph ранее предполагала, что он может быть гораздо больше — «близким к $100 млн». В супертяжелом весе, в нынешнем веке немного просевшем в финансовом плане из-за дефицита ярких звезд и конкуренции, подобного призового фонда у одного матча не было уже больше полутора десятилетий, с тех пор как в 2002 году сумму около $100 млн поделили две легенды — Леннокс Льюис и проигравший ему Майк Тайсон. Люк Редди не исключает, что своими действиями Энди Руис просто пытается изменить условия контракта в лучшую для себя сторону, выжать из колоссального призового фонда больший кусок для себя.

Алексей Доспехов