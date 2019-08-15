«Молоко» оспаривает решение нижегородского УФАС о сговоре поставщиков и ЕЦМЗ

В арбитражный суд Нижегородской области поступил иск ЗАО «Молоко» о признании недействительным решения регионального управления Федеральной антимонопольной службы (УФАС) о картельном сговоре между заявителем, ЗАО «ПФК “Русагрогрупп”», ООО «Бона Фиде Трейдинг» и муниципальным предприятием «Единый центр муниципального заказа» (ЕЦМЗ, организатор питания для школ и детсадов). Рассмотрение дела назначено на 11 сентября, сообщается в картотеке дел.

Напомним, УФАС возбудил дело о картельном сговоре в отношении ЕЦМЗ и 17 компаний в августе 2018 года. В мае 2019 года виновными признали организатора питания и трех названных поставщиков. Ведомство установило, что в 2015-2016 годах руководство муниципального предприятия получало откаты от компаний за заключение с ними контрактов на сумму более 100 тыс. руб. УФАС обязало компании прекратить «направленные на ограничение конкуренции действия».

Ранее с заявлением о признании недействительным такого решения УФАС в арбитражный суд обратился ЕЦМЗ, 8 августа рассмотрение дела было отложено до 4 сентября. Юристы предприятия посчитали неправомерными выводы ведомства о его вине.

Как сообщал “Ъ-Приволжье”, в передаче откатов руководству предприятия подозревают бывшего заместителя министра сельского хозяйства региона Анатолия Якимчева, его сын Михаил Якимчев возглавлял ЕЦМЗ в 2013-2017 годах. Сам он вину отрицает.

Подробнее о разбирательстве – в материале “Ъ-Приволжье” «УФАС приходит во время еды».

Анастасия Еремина