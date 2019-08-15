Кремль рассчитывает на оперативное расследование происшествия с Airbus

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассчитывает, что расследование авиапроисшествия с самолетом Airbus А321 в Подмосковье будет оперативным. Он подчеркнул, что пока говорить о причинах аварии рано.

«Поскольку и корпус самолета цел, и черные ящики все уже под рукой, что называется, поэтому наверняка это будет весьма оперативно, но там есть своя процедура. И только потом можно будет говорить уже о причинах и так далее, потом уже можно судить»,— сказал господин Песков журналистам.

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В результате аварийной посадки пострадали 55 человек, 17 из них — дети. Всего на борту находились 226 пассажиров и семь членов экипажа.

Что известно о командире экипажа самолета Airbus A321 Читать далее

По данным Росавиации, Airbus A321, следовавший из Жуковского в Симферополь был вынужден совершить жесткую посадку в кукурузном поле из-за столкновения со стаей чаек. В МЧС сказали, что причина аварийной посадки — отказ правого двигателя, который загорелся после попадания в него птицы. Московское межрегиональное следственное управление на транспорте СКР возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). Экипаж отстранен от полетов на время проверки.

Подробнее — в публикации “Ъ” «Кукуруза приняла аэробус».