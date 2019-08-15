Число пострадавших при аварийной посадке самолета в Подмосковье возросло до 55 человек

В результате аварийной посадки А321 авиакомпании «Уральские авиалинии» пострадали 55 человек, сообщил «РИА Новости» представитель экстренных служб. По его данным, 17 из обратившихся к медикам — дети. Информацию позднее подтвердили в МЧС.

«Госпитализированы шесть человек, пять из них, в том числе ребенок, находятся в Раменской больнице, один человек — в больнице Жуковского»,— сказал собеседник ТАСС в подмосковном центре медицины катастроф.

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Ранее сообщалось о 23 пострадавших. Всего на борту находились 226 пассажиров и семь членов экипажа.

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По данным Росавиации, Airbus A321 был вынужден совершить жесткую посадку в кукурузном поле из-за столкновения со стаей чаек. В МЧС сказали, что причина аварийной посадки — отказ правого двигателя, который загорелся после попадания в него птицы. Московское межрегиональное следственное управление на транспорте СКР возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). Экипаж отстранен от полетов на время проверки.

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