После аварийной посадки самолета в Подмосковье пострадали 23 человека

Министерство здравоохранения России сообщило, что в результате аварийной посадки самолета в Подмосковье пострадали 23 человека, из них девять детей.

«В результате жесткой посадки самолета Airbus, следовавшего по маршруту Жуковский—Симферополь, из 226 человек на госпитализацию направлены 23 пассажира. Состояние пострадавших средней тяжести, близкое к удовлетворительному»,— говорится в сообщении на сайте ведомства.

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Позднее в пресс-службе ведомства уточнили, что «все доставленные бригадами скорой медицинской помощи пассажиры осмотрены врачами Раменской ЦРБ». Амбулаторная помощь была оказана 22 гражданам, госпитализация потребовалась одной пациентке — женщине 69 лет.

Ранее в МЧС говорили о десяти пострадавших. Всего, по данным ведомств, на борту находились 226 пассажиров и семь членов экипажа.

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По данным Росавиации, Airbus A321 был вынужден совершить жесткую посадку в кукурузном поле из-за столкновения со стаей чаек. В МЧС сказали, что причина аварийной посадки — отказ правого двигателя, который загорелся после попадания в него птицы. Московское межрегиональное следственное управление на транспорте СКР возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). Экипаж отстранен от полетов на время проверки.

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