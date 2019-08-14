Нефть марки Brent подешевела более чем на 5%

Цена на нефть марки Brent на Интерконтинентальной бирже упала более чем на 5% из-за неожиданного роста запасов сырья в США. По состоянию на 20:19 мск цена на октябрьские фьючерсы рухнула до $58,23 за баррель. К 21:13 Brent отыграла падение, поднявшись до $58,93 за баррель.

Изменения на нефтяном рынке также связывают с заявлениями президента США о введении дополнительных пошлин на китайские товары. Напомним, американский президент Дональд Трамп объявил, что с 1 сентября будет введена дополнительная пошлина 10% на китайские товары из-за провала торговых переговоров. Эта мера затронет товары на общую сумму $300 млрд.

О ситуации между США и Китаем — в материале “Ъ” «Торговую войну между США и Китаем поставили на паузу».