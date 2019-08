Расписание недели

Фото: Третьяковская галерея

выставка

Новая Третьяковка. Начало. Дар Вероники Николаевны Сукоян

Третьяковская галерея на Крымском Валу

Дочь Николая Сукояна (1915–2009), одного из авторов здания ЦДХ на Крымском Валу, которое теперь полностью принадлежит Третьяковке, передала в дар музею архив отца. На выставке покажут все, что связано с проектированием ЦДХ,— от первых эскизов конца 1950-х до предложений по реконструкции начала 2000-х, а также рисунки архитектора, фотографии и документы. И станет ясно, что Николай Сукоян и Юрий Шевердяев — Иктин и Калликрат Москвы эпохи Брежнева: ассистенты и отчасти ученики академика Жолтовского, главного сталинского классика, в 1979 году они возвели на Крымском Валу хоть и модернистский, облаченный в прогрессивные нимейеровские одежды, но все же Парфенон.

Фото: Наталия Чебан

спектакль

Неодушевленная Галина № 2

Школа драматического искусства

Пьеса молодого драматурга Олега Колосова разыгрывается в том мире, наступление которого сегодня уже кажется неотвратимым: в этом мире человек чем дальше, тем больше предоставлен самому себе, потому что ему уже просто никто не нужен. Герой пьесы живет в квартире один, для заработка у него есть компьютер, а для чувств и разговоров — манекен женского пола по имени Галина. Катастрофа начинается тогда, когда в его жизни появляется вторая Галина — из плоти и крови.

Фото: Les Films Pelleas

фильм

Комната 212

Центральное деловое пространство

Новый фильм Кристофа Оноре («Все песни только о любви») — драма о любви, ревности и семейном счастье тех, кому за 40. После 20 лет брака героиня уходит от мужа и снимает комнату в отеле напротив своего дома, чтобы посмотреть на свою жизнь со стороны. За фильм, формулирующий неудобный вопрос о правильности сделанного много лет назад выбора, Кьяра Мастроянни получила приз за лучшую женскую роль в Каннском «Особом взгляде».

Фото: Ricky Bassman/CSM via ZUMA Wire/TASS

концерт

Wu Tang Clan

Зеленый театр парка имени Горького

Прославленная хип-хоп-формация едет в Москву в рамках тура в честь 25-летия альбома «Enter The Wu-Tang (36 Chambers)», навсегда изменившего лицо американского речитатива. «Клан» продемонстрировал тогда уровень стихосложения, которого никто не ожидал от тинейджерской, по сути, музыки, и придумал для нее легенду, выходящую за рамки сюжета «подростки в опасном городе». Огромным источником вдохновения для Wu-Tang Clan стали фильмы о восточных единоборствах. Теперь, когда Wu-Tang Clan готовы отметить славную дату вместе со своими российскими поклонниками, сами поклонники спорят только об одном: в каком составе приедут кумиры. Организаторы концерта обещают, что в полном.

Фото: 3B Productions

фильм

Жанна

Кинотеатр «Иллюзион»

Вторая часть диптиха Брюно Дюмона о Жанне д’Арк, получившая спецприз в каннском «Особом взгляде». Два года назад Дюмон представил в Канне «Жанетт», картину о детстве национальной героини Франции (и, что немаловажно, иконы французских правых), где текст религиозной поэмы Шарля Пеги непрофессиональные актеры читают и поют под музыку хеви-метал. «Жанна» немного спокойнее в музыкальном отношении, а в остальном Дюмон остается верен себе и аккуратно завершает деконструкцию национального и кинематографического мифа, занимая место в очереди за Дрейером и Брессоном.

Фото: CinemaScopio

фильм

Бакурау

Летний кинотеатр Garage Screen

Получивший приз жюри в Канне фильм бразильцев Клебера Мендосы Филью и Жулиано Дорнеля — полувестерн-полухоррор о Бразилии недалекого будущего и одновременно сюрреалистическая сатира на Бразилию сегодняшнюю, возглавляемую правым популистом Жаиром Болсонару. Вымышленная деревня Бакурау хоронит старейшую жительницу, после чего населенный пункт пропадает с интернет-карт, у местных жителей отключаются средства связи, а в окрестностях появляются вооруженные до зубов белые туристы под предводительством Удо Кира. Остроумно тасуя жанровые клише, режиссеры создают время-пространство, в котором разговор о невидимости угнетенных и будущем сопротивления снова звучит яростно и актуально.

Фото: Дмитрий Лекай, Коммерсантъ

фестиваль

Barocco Nights

Аптекарский огород

В Москве продолжают появляться все новые площадки для академической музыки: не успела публика привыкнуть к существованию «Зарядья», как о себе решило заявить в полный голос учреждение, на первый взгляд, в этом контексте довольно неожиданное — Аптекарский огород. Уже объявлено, например, что на протяжении всего сезона в его оранжерее будет продолжаться интереснейший камерный цикл, посвященный 250-летию Бетховена. А пока Аптекарский огород открывает сезон небольшим, но неожиданно роскошным фестивалем, посвященным опере барокко.

Подробнее — Сергей Ходнев

концерт

She Wants Revenge

Aglomerat

В 2003 году, когда образовалась группа She Wants Revenge, английский готик-рок в Калифорнии слушали относительно мало. Сложно представить себе музыку, менее гармонирующую с пляжами, серфингом и тропическими коктейлями. Тем не менее контракт с группой, вдохновлявшейся творениями The Cure и Bauhaus, заключил звукозаписывающий исполин Geffen. She Wants Revenge едут в Россию в рамках большого камбэк-тура после почти шестилетнего молчания.

концерт

Pvris

«Известия Hall»

Об американской группе Pvris массовая аудитория узнала в 2017 году, когда она отправилась в мировое турне вместе с Muse. Учитывая перфекционизм англичан во всем, вплоть до разогрева, не обратить внимание на их выбор открывающей группы было невозможно (в том же турне участвовали 30 Seconds To Mars, так что Pvris заполучили в ряды поклонников и их фанатов тоже). К тому моменту Pvris было что показать, на их счету уже был альбом «White Noise», отлично принятый критикой. Сейчас Pvris везут в Москву материал двух альбомов и двух ранних EP, то есть программа собрана из более гитарных и более электронных номеров, что придает шоу группы особую интригу.

Фото: Пионер

фильм

Клуб любителей книг и пирогов из картофельных очистков



Экранизацию одноименного романа американок Мэри-Энн Шаффер и Энни Бэрроус снял Майк Ньюэлл («Донни Браско», «Гарри Поттер и Кубок Огня») с актерами из «Аббатства Даунтон». История британской писательницы, которая в поисках сюжета для новой книги бежит из послевоенного Лондона на открытый ею остров книголюбов, чтобы написать роман о том, как книги помогли его жителям пережить немецкую оккупацию.

Фото: Вольга

фильм

Тачка на миллион



Байопик Джона Делореана, автомобильного конструктора и создателя легендарного спорткара DeLorean DMC-12, на котором герои фильма «Назад в будущее» (1985) путешествуют во времени. Правда, производство спорткаров к моменту выхода фильма уже было свернуто (всего было выпущено 8500 экземпляров), а сам Делореан в 1982 году предстал перед судом по обвинению в торговле наркотиками — именно вокруг этого эпизода и строится фильм Ника Хэммета, закрывавший в прошлом году Венецианский кинофестиваль.

Фото: Каскад фильм

фильм

Маленькие секреты большой компании



Сиквел фильма актера и режиссера Гийома Кане «Маленькие секреты» (2010), французской разговорной трагикомедии из жизни нынешней буржуазии. Спустя семь лет после событий первого фильма та же компания друзей встречается на все той же вилле своего приятеля Макса Кантара (Франсуа Клюзе), но на этот раз проникает туда тайно, чтобы устроить хозяину сюрприз на 60-летие. Всегда успешный Макс переживает финансовый и возрастной кризис и гостей явно не ждет, что не мешает героям удобно расположиться в доме и почти два с половиной часа бурно выяснять отношения.

Фото: Сергей Киселев, Коммерсантъ

концерт

Foals

Adrenaline Stadium

Изящный инди группы Foals с элементами мат-рока давно полюбился московской публике, группа навещает здешних фанов в каждом турне и теперь везет материал нового диска «Everything Not Saved Will Be Lost» в самый большой клуб — Stadium. Главный момент каждого выступления Foals — вылазки фронтмена Янниса Филиппакиса в толпу. Поклонницам группы пора готовить традиционные флешмобы.

Фото: Фото Королевского географического общества. Фотоархив С. Каверина

выставка

В тени вершин: горные народы Афганистана

Музей Востока

Восточная мудрость будто бы гласит, что Афганистан — это камень, о который споткнется любой завоеватель. Выставка приурочена к 100-летию установления дипломатических отношений между Россией и Афганистаном: РСФСР первой признала независимость эмирата в 1919-м, но, как выяснилось позднее, не считала Большую игру законченной. В экспозиции — 200 предметов (одежда, украшение, оружие, утварь, старинные фотографии) из собрания Музея Востока и частных коллекций Святослава Каверина, Александра Емельянова, Дмитрия Милосердова, связанных с полиэтнической культурой труднодоступного, но соблазнительного (не только для ученых) Гиндукуша.

Фото: Капелла Фильм

фильм

Коко-ди Коко-да



Фильм Йоханнеса Нюхольма, фантасмагорический арт-хоррор о депрессии из конкурсной программы фестиваля «Сандэнс». «Коко-ди Коко-да» — это «Забавные игры» Ханеке, помноженные на «День сурка», снятые одновременно с детской жестокостью Гондри и хирургической отстраненностью фон Триера.

Подробнее — Ксения Рождественская

Фото: Renovatio Entertainment

фильм

В Кейптаунском порту



Долгожданный фильм Александра Велединского «В Кейптаунском порту». Мощный и добрый дар Велединского неоспорим еще со времен короткометражки «Ты да я, да мы с тобой» (2001) и подкреплен двумя гран-при «Кинотавра» — за фильмы «Живой» (2006) и «Географ глобус пропил» (2013). После «Кейптауна» его смело можно назвать сильнейшим русским режиссером.

Подробнее — Михаил Трофименков