Квартальная прибыль Tencent выросла на 35%, до $3,4 млрд

Китайская интернет-компания Tencent Holdings представила финансовые результаты (.pdf) за второй квартал: ее чистая прибыль выросла на 35%, до 24,2 млрд юаней ($3,4 млрд). Такой результат оказался лучше ожиданий аналитиков: эксперты, опрошенные Refinitiv, прогнозировали прибыль в 20,7 млрд юаней. Выручка выросла на 21%, до 88,8 млрд юаней ($12,5 млрд), что оказалось несколько хуже ожиданий аналитиков.

Хорошие результаты Tencent связаны прежде всего с ростом ее игрового бизнеса — так, выручка подразделения, занимающегося играми для смартфонов, увеличилась на 26%, до 22,2 млрд юаней ($3,1 млрд). Во втором квартале компания выпустила десять новых игр. В то же время рост рекламных доходов Tencent замедлился, кроме того, компания признала, что макроэкономическая среда остается сложной, в числе прочего в связи с торговой войной между Китаем и США и замедлением китайской экономики.

Яна Рождественская