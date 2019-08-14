Мосгорсуд признал законным арест четверых фигурантов дела о массовых беспорядках 27 июля

Мосгорсуд отклонил жалобы на арест четверых фигурантов дела о массовых беспорядках 27 июля — Ивана Подкопаева, Самариддина Раджабова, Владислава Барабанова и Сергея Абаничева. «В удовлетворении апелляционной жалобы на постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу отказать»,— постановил суд (цитата по «Интерфаксу»).

Напомним, Мосгоризбирком отказал в регистрации на выборы в Мосгордуму 57 кандидатам-самовыдвиженцам, в том числе оппозиционерам Любови Соболь, Илье Яшину и Константину Янкаускасу. После этого в Москве прошло несколько акций в поддержку кандидатов, одна из них, 27 июля, была несанкционированной. После акции Следственный комитет России возбудил уголовное дело по ст. 212 УК РФ (массовые беспорядки). По делу уже арестованы 14 человек.

Как отреагировали власти на акции — в материале “Ъ” «Единство формы и задержания».