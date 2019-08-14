Новосибирская клиника Мешалкина может получить почти 8 млрд рублей на реконструкцию

Правительство России может выделить из федерального бюджета субсидию в размере 7,83 млрд руб. на вторую очередь реконструкции и развитие комплекса новосибирской клиники имени академика Евгения Мешалкина. Об этом говорится в проекте постановления правительства, имеющемся в распоряжении “Ъ”. Он находится на независимой антикоррупционной экспертизе до 18 августа.

Согласно проекту, срок ввода в эксплуатацию второй очереди запланирован на 2024 год. Предполагается, что финансирование проекта растянется на пять лет. Так, в 2019-2020 годах планируется направить более 1 млрд руб. на проектные и изыскательские работы, а также на технологический и ценовой аудит. В последующие три года, с 2021 по 2023 год, на реализацию второй очереди собираются выделять суммы от 1,83 до 2,58 млрд руб. Общая площадь ввода в эксплуатацию составит 65 тыс. кв. м.

В рамках проекта планируется построить два новых восьмиэтажных лечебных корпуса для пациентов онкологического, нейрохирургического, кардиохирургического профилей, один из которых будет детским, сообщили “Ъ” в пресс-службе клиники. Также проект подразумевает реконструкцию радиологического корпуса, где располагается отделение онкологии и радиотерапии, и части главного корпуса. После завершения проекта клиника сможет реализовывать комплексные программы диагностики и лечения.

Решение о проведении реконструкции клиники Правительство России приняло в 2003 году. Проект разделили на две очереди. Экс-директор клиники Александр Караськов говорил, что первая очередь реализована в 2011 году. На территории учреждения ввели корпус онкологии и радиотерации, административный корпус с операционно-реанимационным блоком, энергоблок, а также реконструировали 2/3 главного корпуса. «Вторая очередь в связи со сложностями в экономике была отложена на неопределенный срок»,— пояснял господин Караськов осенью прошлого года.

Напомним, сейчас в Новосибирске расследуется два уголовных дела, связанных с клиникой Мешалкина. Фигурантами первого дела о махинациях с закупками на 1,3 млрд руб. стали Александр Караськов, его супруга Ирина Бойцова и кардиохирург с мировым именем Евгений Покушалов. Подозреваемыми по второму делу, речь в котором идет о картельном сговоре на сумму свыше 420 млн руб., проходят руководители компаний-поставщиков учреждения.

Подробнее о деле Александра Караськова — читайте в материале “Ъ-Сибирь” «Академика оставили в СИЗО»

Илья Галагуз