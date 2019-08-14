«Единая Россия» удалила страницу Беглова со своего сайта после его слов о беспартийности

Партия «Единая Россия» удалила со своего сайта страницу с биографией врио губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова. Сохраненная копия с биографией есть в кэше. На это обратила внимание «Новая газета».

Вчера, 13 августа, выступая на теледебатах, господин Беглов заявил, что «не принадлежит ни к какой партии, но принадлежит горожанам».

На странице врио губернатора города ранее сообщалось, что он был руководителей петербургского отделения «Единой России» и является членом Высшего совета партии. Сейчас при попытке зайти на страницу сайта появляется «Ошибка 404».

Напомним, выборы губернатора Санкт-Петербурга пройдут в единый день голосования 8 сентября.

Подробнее о дебатах читайте в публикации “Ъ”.