Александр Беглов пришел на теледебаты

Во вторник состоялись первые теледебаты кандидатов в губернаторы Санкт-Петербурга: в них приняли участие все четыре претендента на пост главы города. Опрошенные “Ъ” эксперты отмечают, что формат имел мало общего с собственно дебатами.

Трансляция дебатов с участием врио Санкт-Петербурга Александра Беглова и трех его конкурентов на предстоящих губернаторских выборах стартовала в девять утра. Каждому из участников было выделено по десять минут на высказывание о «бюджете развития». Первому слово дали кандидату от КПРФ Владимиру Бортко. По его мнению, главной проблемой города является коррупция и если удастся ее победить, то глобальные проблемы будут решены. Далее наступила очередь выдвинутого «Гражданской платформой» Михаила Амосова. Расходы на адресную инвестиционную программу, по его словам, сократились с 33% до 11%. «Мы в кризисе»,— резюмировал он. Чтобы из него выйти, кандидат предложил освободить бизнес от «административной ренты» и повысить эффективность управления, недостаток которой показал «снежный коллапс» минувшей зимой. «Нам надо развивать рынок, надо развивать контрольные механизмы, надо ставить власть под контроль людей»,— заявил господин Амосов.

Третьим выступил Александр Беглов, который напомнил, как активно федеральный центр сейчас поддерживает город. При этом сохраняется множество проблем, признает кандидат, но у него есть решения, с помощью которых бюджет Санкт-Петербурга можно увеличить до 1 трлн руб. Чтобы подкрепить свои слова, господин Беглов заявил, что он «единственный здесь хозяйственник», «не принадлежит ни к какой партии, но принадлежит горожанам». Отметим, господин Беглов приостановил членство в «Единой России» в 2012 году, заняв пост полпреда президента в ЦФО.

Последней слово взяла кандидат от «Справедливой России» Надежда Тихонова. Она считает, что инвестировать нужно именно в людей, поднимая уровень жизни в городе: «расходы должны формировать доходы», а дефицита бюджета бояться не следует. Госпожа Тихонова заявила, что одна из ее целей — борьба с «монополией власти».

Доцент кафедры политической психологии СПбГУ Александр Конфисахор отмечает, что дебаты не соответствовали своему собственному формату: «Это было скучное обращение кандидатов к избирателям. Дебаты — это драйв, споры, столкновение разных мировоззрений. А кандидаты не готовились, слова им писали помощники». Независимый политолог Дмитрий Витушкин также считает, что кандидаты были очень вялыми. Господин Витушкин считает отрадным факт участия в дебатах господина Беглова и отмечает, что врио губернатора выделялся на фоне других участников, построенных по алфавиту. Политолог отмечает, что дебаты могли бы быть живее, если бы до участия в выборах были допущены и другие кандидаты (изначально о намерении принять участие в выборах заявили более 20 человек).

В Санкт-Петербурге пройдет еще пять серий дебатов.

Олег Дилимбетов, Санкт-Петербург