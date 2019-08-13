Володин связал указ Зеленского о политубежище для россиян с интересами США

Председатель Госдумы Вячеслав Володин высказал мнение, что указ президента Украины Владимира Зеленского о предоставлении политического убежища говорит о «решении США и Великобритании ограничить или прекратить предоставлять его россиянам», а не о желании самого Киева.

«США и Великобритании стали не нужны у себя просители политического убежища из России. Содержать их затратно, через какой-то период времени перестают отрабатывать заказ, разочаровываются в своих хозяевах, начинают выступать с разоблачительными заявлениями, одним словом, сплошные проблемы с ними. Это все стало основанием для того, чтобы тех, кто просит политическое убежище, отправлять на Украину»,— сказал господин Володин.

Он также заявил, что миграция с Украины в Россию и Европу «составляет миллионы». «На Украине нет работы, уровень жизни низкий, и когда президент Украины начинает приглашать граждан других стран в государство, где каждая сфера жизни охвачена кризисом, это абсолютный популизм»,— сказал председатель Госдумы.

Напомним, Владимир Зеленский 13 августа подписал указ, по которому украинское гражданство могут получить лица, принимавшие участие в «осуществлении мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны Украины», а также люди, которые подверглись в России политическим преследованиям.

Подробнее — в материале “Ъ” «Украина примет в гражданство подвергшихся политическому преследованию россиян».