Бабаян обвинил бывших сотрудников «Говорит Москва» в краже Telegram-канала Доренко

Главный редактор «Говорит Москва» заявил, что уволившиеся сотрудники радиостанции украли Telegram-канал журналиста Сергея Доренко «Расстрига», а также Telegram-канал радиостанции. «Чистой воды воры, которые прикрываются именем Сергея (Доренко.— “Ъ”)»,— заявил он в беседе с РБК.

Несколько бывших сотрудников радиостанции, в том числе вдова журналиста Юлия, объявили о запуске нового проекта, в который вошли Telegram-каналы «Расстрига» и «Подъем». Сообщение об этом появилось в Telegram-канале Сергея Доренко 13 августа.

«Вы же понимаете, что Telegram-канал — это результат коллективного труда, они украли ровно у своих коллег»,— сказал господин Бабаян. По его словам, канал «Подъем» — это переименованный канал радиостанции «Говорит Москва». Радиостанция теперь создаст новый канал в Telegram.

По словам Романа Бабаяна, к инциденту в том числе причастен бывший заместитель главного редактора «Говорит Москва» Марат Березов. Господин Березов заявил, что Telegram-канал «Говорит Москва» принадлежит ему. «Я его владелец. Я распорядился им по своему усмотрению»,— сказал он.

Напомним, Роман Бабаян возглавил радиостанцию «Говорит Москва» в июне. До него эту должность занимал журналист Сергей Доренко, который умер 9 мая после аварии на мотоцикле. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти стал разрыв аорты.

Как Сергей Доренко отвечал на вопросы газеты «Коммерсантъ» и журнала «Власть» — в материале “Ъ”.