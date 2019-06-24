Радиостанцию «Говорит Москва» возглавил Роман Бабаян

Журналист и телеведущий Роман Бабаян назначен главным редактором радиостанции «Говорит Москва». Ранее этот пост занимал Сергей Доренко, умерший 9 мая этого года.

«Сергей Доренко сделал эту станцию самым ярким радио страны — "Говорит Москва" говорила голосом Доренко. Принимать этот пост после ухода Сергея — отдельный вызов. Вместе с людьми, работавшими на станции с Доренко, каждый день мы будем делать все, чтобы станция становилась еще ярче»,— прокомментировал свое назначение господин Бабаян на своей странице в Facebook.

Несмотря на свое назначение, Роман Бабаян продолжит вести программу «Право голоса» на телеканале «ТВ Центр», за которую был удостоен в 2017 году премии ТЭФИ. Также господин Бабаян не собирается снимать свою кандидатуру с выборов в Мосгордуму, которые должны состояться уже 8 сентября. Об этом он сообщил «РИА Новости».

Сергей Доренко умер 9 мая в Москве. В районе дома 71 по улице Земляной Вал он выехал на мотоцикле на встречную полосу движения и врезался в бордюр. Господина Доренко доставили в больницу. Он умер, не приходя в сознание. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти стал разрыв аорты. Сергей Доренко возглавлял «Говорит Москва» с 2014 года.