«Аэрофлот» перестанет пускать «золотых» клиентов в бизнес-залы региональных аэропортов

«Аэрофлот» ограничит доступ пассажиров с золотыми картами в бизнес-залы аэропортов Магнитогорска и Архангельска с 15 августа, сообщает авиакомпания. Перевозчик объясняет такое решение экономической целесообразностью. Не исключено, что ограничения могут распространить и на другие региональные аэропорты.

Сейчас владельцы золотых карт могут бесплатно находиться в бизнес-залах, даже если летят экономклассом. Сотрудник «Аэрофлота» объяснил «Ведомостям», что средняя стоимость обслуживания пассажиров в бизнес-залах российских аэропортов намного выше, чем в Европе. По его словам, не менее половины российских аэропортов в маршрутной сети «Аэрофлота» завышают цены на услуги бизнес-залов: в Европе за каждого пассажира платят в среднем €25–40, тогда как в России €70–90 (5–7 тыс. руб.).

Бизнес-залы будут работать для участников программы лояльности платинового уровня и пассажиров с билетами бизнес-класса. Владельцам золотых карт с билетами класса эконом автоматически начислят 3 тыс. миль.

Подробнее об этом читайте в публикации “Ъ”.