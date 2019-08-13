РБК: китайская госкорпорация хочет достроить верфь «Звезда»

Китайская корпорация China State Construction Engineering Corporation (CSCEC) ведет с «Роснефтью» переговоры о получении подряда на строительство объектов дальневосточной верфи «Звезда». Сумма контракта может достичь 45 млрд руб., сообщает РБК со ссылкой на близкие к проекту источники.

По словам собеседников издания, «КитайСтрой» («дочка» CSCEC) заинтересован в контракте на возведение достроечных цехов второй очереди верфи. CSCEC хочет получить контракт без конкурса как единственный поставщик.

Как уточняет РБК, достроечные цеха — один из основных объектов «Звезды». В этих цехах, в частности, будут собирать основные блоки для строительства судов. Конкурс на возведение достроечных цехов пока не объявлен.

В «Роснефти» CSCEC никак не прокомментировали информацию о возможном сотрудничестве.

Верфь строится на базе дальневосточного завода «Звезда» с 2009 года. Проект самого крупного в РФ судостроительного комплекса был разработан в расчете на крупные заказы нефтегазового сектора, в основном для освоения арктических и шельфовых месторождений. Общая стоимость проекта превысила 200 млрд руб. Достроить верфь «Звезда» планируется к 2024 году.

О получаемых «Звездой» заказах на суда читайте в публикации “Ъ”.