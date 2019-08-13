РСТ заявил о снижении турпотока из России в Грузию на 70%

Поток туристов из России в Грузию снизился на 70%, заявил «Известиям» вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин. «Почти все, кто летел туда самолетами, прекратили посещать эту страну. Кроме того, не продаются комплексные туры»,— сказал он.

Как рассказали изданию собеседники в дипломатических кругах, перелеты между Россией и Грузией будут запрещены как минимум до парламентских выборов в этой стране в октябре 2020 года, если ситуация кардинально не изменится.

По данным на июль, ущерб туристическому сектору Грузии из-за оттока российских туристов составил около $60 млн, сообщил премьер-министр страны Мамука Бахтадзе. Он считает, что показатели в этом секторе восстановятся за счет принимаемых мер.

В июне между Россией и Грузией произошел конфликт. В Тбилиси прошла массовая акция протеста во время визита российских депутатов, которые принимали участие в заседании Межпарламентской ассамблеи православия. Особое возмущение у грузин вызвал тот факт, что глава делегации Сергей Гаврилов временно занял кресло спикера грузинского парламента.

О последствиях — в материале “Ъ” «В Грузии не хватает российских туристов».