В Краснодарском крае пятерых человек обвиняют в незаконном обналичивании 4,6 млрд рублей

В Гулькевичский районный суд Краснодарского края поступило уголовное дело в отношении пятерых местных жителей, обвиняемых в незаконном обналичивании средств на 4,6 млрд руб., сообщила прокуратура края. По версии следствия, злоумышленники оформляли фиктивные сделки, проводя деньги по счетам за якобы поставленные товары.

По данным суда, фигурантами по делу являются Роман Бузин, Анатолий Гашков, Анатолий Кириченко, Константин Майснер и Антон Радостин. Всем им предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 172 УК РФ (осуществление незаконной банковской деятельности), ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование юридических лиц), ч. 1 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей, совершенных организованной преступной группой). По данным прокуратуры, в период с 2015 по 2017 год злоумышленники, обладая информацией о потребности недобросовестных предпринимателей в нелегальных финансовых операциях, вступили в преступный сговор для осуществления незаконной банковской деятельности.

На счета незаконно созданных злоумышленниками организаций поступили денежные средства в качестве платы за якобы поставленные товары, которые перечислялись транзитом на счета заказчиков незаконных банковских операций. Себе злоумышленники оставляли комиссию в размере 1% суммы произведенной операции, уточнили в прокуратуре.

Анна Перова, Краснодар