Число пострадавших от взрывов под Ачинском выросло до 33

Общее количество пострадавших от взрывов на складе боеприпасов в Ачинском районе Красноярского края увеличилось до 33 человек. Об этом сообщила пресс-служба краевого минздрава.

В результате первой волны взрывов, произошедшей 5 августа на складе боеприпасов вблизи поселка Каменка, пострадали 15 человек, из них один погиб на месте. Во время работ по разминированию и ликвидации последствий пожара 9 августа прогремели новые взрывы.

«За медицинской помощью обратились 18 человек, детей среди пострадавших нет. Из них 11 были обследованы и отпущены на амбулаторное лечение. Госпитализация потребовалась семи человекам»,— говорится в сообщении министерства.

Напомним, из-за второй серии взрывом в Ачинском районе повторно ввели режим чрезвычайной ситуации. Горение на военных складах ликвидировано.

Подробности — в публикации “Ъ” «Арсенал сдетонировал по время разминирования»

Илья Николаев