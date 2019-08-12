Родственникам погибших под Северодвинском начислят средний доход сотрудника

Сотрудников Российского федерального ядерного центра — Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ) в Архангельской области, погибших при взрыве на военном полигоне, представят к наградам. Кроме того, семье каждого погибшего будет также предоставлено единовременное пособие в размере 120 минимальных окладов по уровню должности.

«В сегодняшней нашей части мы окажем помощь семьям единовременную, которая, безусловно, входит и в случаи, описанные (в коллективном договоре центра.— “Ъ”), случаи гибели работника»,— сообщил ТАСС директор центра Валентин Костюков.

Напомним, взрыв произошел 8 августа, вскоре появилась информация о пожаре на одном из кораблей. В расположенном примерно в 40 км от места ЧП Северодвинске было зафиксировано непродолжительное повышение радиационного фона, к субботе, 9 августа, мощность дозы гамма-излучения опустилась до нормальных значений. «Росатом» сообщил, что погибшие сотрудники занимались работами, связанными с радиоизотопным источником питания в составе ракеты.

Почему Минобороны засекретило обстоятельства трагедии, читайте в материале “Ъ” «Неопознанный взрывающий объект».