Медведев проиграл Надалю в финале турнира ATP в Монреале

Россиянин Даниил Медведев уступил испанцу Рафаэлю Надалю в финале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Монреале. Встреча продолжалась 1 час 11 мин и завершилась со счетом 6:3, 6:0.

Ранее Медведев обыграл в полуфинале турнира ATP в Монреале своего соотечественника Карена Хачанова. По итогам матчей он улучшит свои позиции в рейтинге и поднимется с девятой на восьмую строчку.

Призовой фонд турнира составляет более $6,3 млн.

О перспективах российского спортсмена читайте в публикации “Ъ” «Даниил Медведев приблизился к Лондону».