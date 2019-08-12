Даниил Медведев приблизился к Лондону

В решающем матче Rogers Cup, завершившегося в Монреале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) с призовым фондом $6,3 млн, Даниил Медведев смог взять всего три гейма у знаменитого испанца Рафаэля Надаля. Тем не менее, последние результаты россиянина следует считать успешными. Две недели подряд доходя до финалов, а перед этим Медведев сделал это в Вашингтоне, он значительно увеличил свои шансы на участие в Nitto ATP Finals, престижнейшем итоговом турнире года, который пройдет в ноябре в Лондоне.

О Данииле Медведеве в теннисном мире сейчас говорят практически каждый день. Его неординарная игра, которая кому-то кажется технически несовершенной, но, тем не менее, приносит результат, вызывает восторг не только у болельщиков, но и у специалистов. Социальные сети заполонили видеоролики эффектных обменов ударами на задней линии, которые удаются Медведеву едва ли не в каждом матче. С первой подачей у россиянина тоже полный порядок. В июне на травяном турнире в Штутгарте он завершил один из геймов невероятно быстро — за 29 секунд, выполнив четыре эйса.

То, что Медведев — большой талант, ясно давно, но остается вопрос по поводу его потенциала. Поскольку умение выигрывать главные матчи не «на новенького», а когда от тебя этого ждут, приходит со временем. Еще недавно Медведев вроде бы поставил титулы на поток, но после четвертого из них, завоеванного в феврале в Софии, последовали поражения в трех финалах подряд — в Барселоне, Вашингтоне и Монреале. Хотя тут не следует забывать об уровне соперников, чья сила обычно пропорциональна престижности турнира. Во всяком случае, у канадской неудачи Медведева есть самое очевидное объяснение. И зовут его Рафаэль Надаль.

33-летний испанец — рекордсмен по количеству титулов, завоеванных на состязаниях престижнейшей категории Masters 1000. До этого Rogers Cup за всю свою карьеру он выиграл на них 34 финала из 50. Показательно, что в 16 неудачных для Надаля матчах его побеждали лишь пять большущих мастеров — Новак Джокович, Роджер Федерер, Энди Маррей, Давид Налбандян и россиянин Николай Давыденко, который, встречаясь с грунтовым королем на харде в Майами в 2008 году и в Шанхае в 2009-м находился на пике своих возможностей. Такой великий чемпион годами шлифовал ритуалы, позволяющие ему готовить к себя к самым ответственным испытаниям. И для того, чтобы превзойти Надаля на решающей стадии, его для начала надо чем-то неприятно удивить.

В дебюте монреальского финала казалось, что Даниил Медведев, который в последние две недели показывал чрезвычайно стабильный и качественный теннис и прежде никогда с Надалем не встречался, готов преподнести ему сюрприз. В первом же гейме на чужой подаче россиянин оставил за собой два очень затяжных розыгрыша, состоящих из 24 и 32 ударов. На Надаля, однако, особого впечатления эти подвиги россиянина не произвели. Обменявшись с Медведевым геймами, он быстренько прибрал инициативу к своим мускулистым рукам и уже через 23 минуты после начала матча вел со счетом 4:1. После этого россиянину удалось взять всего два гейма, причем оба — в первом сете. Потеряв в какой-то момент уверенность, он снизил силу и точность своих плоских ударов, чему, возможно, способствовал еще и порывистый ветер. В таких условиях Надаль, предпочитающий перекручивать мяч, чувствовал себя почти так же комфортно, как на своем любимом Roland Garros. И в итоге одержал очень легкую победу.

Счет — 6:3, 6:0, говорит сам за себя, но комплименты, которые расточал Надаль Медведеву на церемонии награждения, были абсолютно заслуженными. Под руководством французского тренера Жиля Сервара россиянин продолжает прибавлять. Да, требуется еще немало работы над второй подачей, подготовкой выходов к сетке и, конечно, ударами слета, пожалуй, самым ненадежным элементом в игре Медведева. Не всегда хватает и психологической устойчивости, однако опыт первой встречи с Надалем был бесценен. Об этом говорит хотя бы тот факт, что в активе 23-летнего россиянина уже есть победа над одним из «небожителей» мужского тенниса Новаком Джоковичем, которого в памятном полуфинале апрельского турнира в Монте-Карло он все-таки обыграл с четвертой попытки.

Но если рассуждения насчет спортивной психологии во многом умозрительны, то цифры — вещь объективная. А они говорят о том, что по итогам Rogers Cup Медведев впервые поднялся в рейтинге ATP на 8-е место, обойдя Карена Хачанова. По очкам же, набранным в этом сезоне, новый российский лидер теперь вообще идет шестым. На его счету уже 2615 баллов, на 650 больше, чем у итальянца Фабио Фоньини, занимающего в соответствующей классификации девятое место. Таким образом, вероятность российского присутствия на итоговом турнире Nitto ATP Finals в Лондоне весьма велика.

В воскресенье вечером из Монреаля Даниил Медведев вылетел в Цинциннати. Там на аналогичном турнире категории Masters 1000 ему для начала предстоит встретиться с тем же самым британцем Кайлом Эдмундом, которого он обыграл в своем первом матче Rogers Cup.

«Любое поражение не прибавляет хорошего настроения. Но если бы после завершения турнира в Вашингтоне кто-то сказал, что через неделю в финале Монреаля мне удастся встретиться с самим Рафаэлем Надалем, я был бы весьма доволен,— сказал Медведев, покидая Канаду.— В настоящий момент мне доставляет удовольствие моя игра. Я с оптимизмом смотрю на приближающийся US Open и к следующему матчу в Цинциннати, который пройдет во вторник, постараюсь подойти во всеоружии».

Евгений Федяков