Медведев вышел в финал турнира ATP в Монреале

Россиянин Даниил Медведев (9–е место в рейтинге АТР) обыграл в полуфинале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Монреале своего соотечественника Карена Хачанова (8–е место). Встреча продолжалась 1 час 24 мин и завершилась со счетом 6:1, 7:6 (8:6).

В финале, 12 августа, Медведев сыграет с испанским теннесистом Рафаэлем Надалем. Его соперник француз Гаэль Монфис снялся с матча.

Призовой фонд турнира составляет более $6,3 млн.