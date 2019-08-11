Медведев вышел в финал турнира ATP в Монреале

Россиянин Даниил Медведев (9–е место в рейтинге АТР) обыграл в полуфинале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Монреале своего соотечественника Карена Хачанова (8–е место). Встреча продолжалась 1 час 24 мин и завершилась со счетом 6:1, 7:6 (8:6).
В финале, 12 августа, Медведев сыграет с испанским теннесистом Рафаэлем Надалем. Его соперник француз Гаэль Монфис снялся с матча.
Призовой фонд турнира составляет более $6,3 млн.
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