Пакистан обвинил Индию в этнических чистках в Кашмире

Премьер-министр Пакистана Имран Хан назвал нынешнюю политику Индии в Кашмире направленной против мусульман, цель ее — изменить этнический баланс в спорном регионе.

«Комендантский час, репрессии и массовые убийства кашмирцев появляются в оккупированном Кашмире под тенью нацистской идеологии "Раштрии сваямсевак сангх" (националистическая организация в Индии.— “Ъ” ). Цель происходящего — изменить долю населения в Кашмире, прибегая к расизму на основе этнической принадлежности»,— написал в своем Twitter премьер-министр Пакистана.

Он сравнил происходящее в Кашмире с «Мюнхенским сговором» 1938 года, соглашением, подписанным Гитлером и главами европейский правительств, о присоединении Судетской области Чехословакии к Германии. Премьер-министр Пакистана обвинил мировую общественность в бездействии и стороннем наблюдении за ситуацией в Кашмире.

По словам господина Хана, влияние идеологии «Раштрии сваямсевак сангх», которая является крупнейшей индуистской националистической организацией, не будет ограничено спорным регионом, а распространится на мусульман, живущих в Индии, и может даже достигнуть самого Пакистана.

Напомним, Кашмир — это спорная область, раздел которой не закреплен официальными соглашениями. За контроль над Кашмиром спорят Индия и Пакистан. В начале года страны вступили в прямое военное столкновение в небе за контроль над территориями. В начале августа Индия сделала решающий шаг на пути к полной интеграции населенного преимущественно мусульманами штата Джамму и Кашмир в состав страны, закрепив за ним особый статус, не позволявший, с точки зрения Дели, эффективно развивать регион и бороться с сепаратистскими группировками.

Подробнее об изменении положения спорного региона читайте в материале “Ъ” «Кашмир больше не особая статья».