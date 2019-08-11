Москва может обогнать Эр-Рияд по золотовалютным резервам впервые за восемь лет

Впервые за восемь лет общий запас наличных денег, золота и других ценных бумаг Банка России может превзойти накопления Саудовской Аравии, сообщает Bloomberg. Издание связывает это с усиливающимся влиянием Москвы на переговорах с Организацией стран-экспортеров нефти (ОПЕК). Если прогноз осуществится, это означает, что Россия займет четвертое место в мире по размеру резерва.

Запасы же Саудовской Аравии, вероятно, будут продолжать снижаться. Bloomberg связывает это с влиянием торговой войны на мировой экономический рост и цены на нефть.

По состоянию на 27 июня золотовалютные резервы России (ЗВР) увеличились до $510,2 млрд, набрав за неделю $5,7 млрд. Такой рост ЗВР Центробанк объяснил положительной переоценкой и покупкой иностранной валюты в рамках бюджетного правила.

Тем временем международные инвесторы активно перераспределяют свои вложения на российском финансовом рынке. По данным Emerging Portfolio Fund Research, российские фонды акций с начала года лишились почти $1,3 млрд, тогда как в облигационные фонды поступило более $1,1 млрд.

Цены на нефть пока не показывают серьезного движения после нового соглашения ОПЕК+. Страны-участницы объединения утвердили продление сделки по сокращению добычи нефти еще на девять месяцев. О готовности России поддержать соглашение заявлял Владимир Путин после встречи с наследным принцем Саудовской Аравии.

Подробнее читайте в публикации “Ъ FM” «Страны ОПЕК+ пришли к нефтяному компромиссу».