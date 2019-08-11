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Полиция расследует стрельбу в мечети в Норвегии как теракт

Полиция Норвегии расследует стрельбу в мечети в Берум — в пригороде Осло — как возможный террористический акт. Об этом на пресс-конференции сказал помощник начальника полиции Руне Скьолд, сообщает Reuters.

О стрельбе в мечети сообщалось накануне вечером. Стрелок был задержан полицией, при задержании его легко ранили. В мечети было обнаружено несколько единиц оружия. Российское посольство сообщило в Facebook, что в результате стрельбы никто из граждан РФ не пострадал.

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