11 августа, воскресенье
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В Норвегии произошла стрельба в мечети

Мужчина открыл огонь в мечети в Берум, пригороде Осло. В результате инцидента пострадал один человек, сообщила норвежская полиция в Twitter. На место происшествия выехали правоохранительные органы, нападавший арестован.

После инцидента в одном из домов в пригороде нашли тело мертвого человека. Полиция посчитала эту смерть «подозрительной». Как пишет AFP, погибшая — молодая женщина. Она имеет отношение к мужчине, который открыл огонь, заявили в полиции.

Российское посольство сообщило в Facebook, что в результате стрельбы никто из граждан РФ не пострадал. Эту информацию предоставили норвежские правоохранительные органы.

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