Неизвестный устроил стрельбу в мечети в Норвегии

В коммуне Берум близ Осло произошла стрельба в мечети, погиб один человек, еще один ранен, сообщает Dagbladet. По информации газеты, стрелок был задержан полицией, при задержании его легко ранили.

Сейчас у властей «нет информации о том, кем является преступник». Известно, что это «молодой, белый» мужчина. Были ли у него сообщники или он действовал один, не установлено. В мечети обнаружено несколько единиц оружия.

Возле мечети находятся несколько машин полиции и скорой помощи. Власти коммуны просят людей, проживающих в этом районе, не выходить на улицу.