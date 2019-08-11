Йеменские сепаратисты начали отступление со своих позиций в Адене

Сторонники сепаратистского Южного переходного совета (ЮПС) начали отступление с контролируемых ими позиций в Адене. Как сообщает Al Arabiya со ссылкой на источник в военной коалиции во главе с Саудовской Аравией, коалиция приветствовала этот шаг и продолжит следить за отводом войск.

Напомним, обстановка в Адене резко обострилась еще в начале августа, когда в результате терактов в один день погибли почти 50 человек. В среду сторонники ЮПС предприняли попытку штурма президентского дворца. В четверг столкновения на улицах города не прекратились. По разным данным, в результате столкновений сепаратистов с проправительственными силами погибли 20-30 человек.

Накануне йеменские сепаратисты взяли под контроль три армейских лагеря в городе. Чуть позже они сообщили, что им удалось взять под контроль президентский дворец. Арабская коалиция призвала сепаратистов к прекращению огня.

Подробнее о конфликте — в материале “Ъ” «Саудовская Аравия и ОАЭ столкнулись в Адене».