Йеменские сепаратисты установили контроль над тремя военными лагерями в Адене

Сторонники сепаратистского Южного переходного совета (ЮПС) взяли под контроль три армейских лагеря в городе и окружают президентский дворец, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник.

Под контроль «после ожесточенных столкновений и осады» взяты лагерь 39-й танковой бригады в округе Хур Максар, а также лагеря 3-й и 4-й бригад охраны президентского дворца Маашик. Источник утверждает, что территорию дворца Маашик покинул ряд саудовских и суданских военных автомобилей.

Замглавы МИД Йемена Мухаммад аль-Хадрами назвал действия сепаратистов «переворотом законных институтов государства». «Эти институты поддерживают легитимность с целью ее восстановления после переворота, устроенного хуситами в 2014 году. Легитимность без легитимности невозможна»,— приводятся его слова в Twitter МИД Йемена.

Напомним, обстановка в Адене резко обострилась еще в начале августа, когда в результате терактов в один день погибли почти 50 человек. В среду сторонники ЮПС предприняли попытку штурма президентского дворца. В четверг столкновения на улицах города не прекратились. По разным данным, в результате столкновений сепаратистов с проправительственными силами погибли 20-30 человек.

Подробнее о конфликте — в материале “Ъ” «Саудовская Аравия и ОАЭ столкнулись в Адене».