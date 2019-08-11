«Косморобота» решили передать на коммерческие проекты

Наработки по роботу-ассистенту «Косморобот» будут использованы в коммерческих проектах. «Роскосмос» ранее отказался от проекта из-за уменьшения объемов финансирования. Стоимость работ по проекту «Косморобот», согласно заключенному в 2016 году контракту, составляла 2,4 млрд руб.

Это решение вызвало «недоумение» в ЦНИИ робототехники и технической кибернетики, хотя там отметили, что научно-технический и технологический задел действительно позволит использовать проект для коммерческих целей. «Тем не менее, с точки зрения перспектив космической отрасли России, у коллектива ЦНИИИ РТК остается чувство глубокого сожаления»,— сказал «РИА Новости» директор-главный конструктор института Александр Лопота.

Напомним, что в космос было решено отправлять схожего по функциям робота Федора, который был создан по заказу МЧС. Он станет помощником космонавтов на Международной космической станции (МКС), в том числе сможет работать и в открытом космосе. Если он справится со своими задачами, его будут готовить к покорению Луны.

Подробнее — в материале “Ъ FM” «Робот Федор составит компанию экипажу МКС».