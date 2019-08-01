«Роскосмос» отказался от проекта «Косморобот» из-за сокращения бюджета

Разработка робота для помощи космонавтам в открытом космосе по проекту «Косморобот» приостановлена из-за секвестра бюджета «Роскосмоса», рассказали «РИА Новости» в госкорпорации. «В настоящее время из-за существенного уменьшения объемов финансирования работы по проекту "Косморобот" приостановлены»,— сообщили там.

«Возвращение к активной фазе проекта создания роботов космического назначения с учетом изготовленного задела отложено на перспективу»,— заявили в «Роскосмосе». Стоимость работ по проекту «Косморобот», согласно заключенному в 2016 году контракту, составляла 2,4 млрд руб.

При этом в космос собираются отправить схожего по функциям робота «Федора», созданного по заказу МЧС.

Ранее космический робот завел страничку в Twitter — он готовится к отправке на МКС и именно об этом была его первая запись. Робот станет помощником космонавтов на МКС, в том числе он может работать и в открытом космосе. Если он справится со своими задачами, то робота будут готовить к покорению Луны.

Подробнее — в публикации “Ъ FM” «Робот Федор составит компанию экипажу МКС».