Universal Pictures отменила премьеру фильма после стрельбы в США

Киностудия Universal Pictures отменила премьеру фильма «Охота» (The Hunt), которая была запланирована на 27 сентября, пишет Deadline. По данным издания, это решение было коллективно принято руководством. Дальнейшая судьба картины пока неизвестна.

«После серьезного обсуждения, студия решила отменить планы по выпуску фильма, в то время как маркетинговая кампания "Охоты" уже приостановлена. Мы поддерживаем наших режиссеров, и мы будем продолжать выпускать фильмы в сотрудничестве со смелыми и провидческими творцами, которые ассоциируются с сатирическим социальным триллером. Но понимаем, что сейчас неподходящее время для выпуска этого фильма»,— говорится в заявлении киностудии.

По сюжету 12 незнакомцев из «красного штата» (речь, видимо, идет о штатах, которые преимущественно поддерживают республиканцев) на поляне. Затем они понимают, что на них охотятся «либеральные элиты».

Президент США Дональд Трамп ранее раскритиковал у себя в Twitter фильм (не уточнив названия), обвинив Голливуд в расизме и создании насилия. Он заявил, что картина была снята для того, чтобы посеять «хаос».

Напомним, критика со стороны президента США была высказана на фоне стрельбы в штатах Техас (Эль-Пасо) и Огайо (Дейтон) 3-4 августа, в результате которой погибли в общей сложности 31 человек. Дональд Трамп назвал это варварскими преступлениями «против всего человечества» и объявил об ужесточении наказания за преступления на почве ненависти вплоть до смертной казни.

О том, как Дональда Трампа раскритиковали за неспособность предотвратить массовые убийства, в материале “Ъ”.