Дональд Трамп попал под расстрел

Массовые расстрелы стали на этих днях главной политической темой в США. Президент Дональд Трамп в среду, как ожидается, посетит Эль-Пасо (штат Техас) и Дейтон (Огайо) — города, где в минувшие выходные злоумышленники устроили стрельбу в общественных местах, убив в общей сложности 31 человека. Визит пройдет на фоне спровоцированных выступлением Дональда Трампа дебатов о методах предотвращения подобных трагедий. После призыва главы Белого дома бороться с ненавистью, фанатизмом и жестокими видеоиграми демократы обвинили его в попытках лечить симптомы, а не саму болезнь. А слова Дональда Трампа о необходимости «осуждать расизм и идею о превосходстве белых людей» его противники сочли неискренними.

Города Эль-Пасо и Дейтон, которые только-только начали приходить в себя после недавних массовых расстрелов, в среду должен посетить президент Дональд Трамп. «Он хотел поехать туда с того момента, как узнал о трагедиях»,— заявила советница президента Келлиэнн Конуэй, отметив: агенты Секретной службы дали добро на такую поездку. В планах — встречи c родственниками жертв, выжившими, а также представителями правоохранительных органов.

Напомним, в субботу в супермаркете Walmart в Эль-Пасо 21-летний Патрик Крузиус открыл стрельбу, в результате чего погибли 22 человека. Стрелка арестовали. Незадолго до этого он опубликовал в интернете «манифест», в котором описал свои националистические взгляды и рассказал, что пытается защитить США от «латиноамериканского вторжения». В ночь на воскресенье стрельба произошла также в центре Дейтона, в результате погибли девять человек. Нападавший был застрелен полицией. Примерно в это же время семь человек получили ранения в одном из парков Чикаго (штат Иллинойс). Выстрелы были произведены из проезжавшей мимо машины, преступник находится в розыске.

Комментируя в понедельник эти случаи, Дональд Трамп заявил:

«В один голос наша страна должна осудить расизм, фанатизм и идею о превосходстве белых».





Ответными политическими мерами, по словам господина Трампа, должны стать борьба с «фейковыми новостями» в СМИ и соцсетях, реформы законов о психическом здоровье (вплоть до введения нормы о лишении свободы больных), а также введение смертной казни за преступления, совершенные на почве нетерпимости. Кроме того, президент призвал остановить «восхваление насилия», назвав в числе причин трагедий со стрельбой «изуверские и ужасные компьютерные игры, которые сейчас распространены». После этого акции американских компаний, производящих видеоигры, обрушились на несколько процентов.

Перед выступлением в Вашингтоне глава государства также призвал республиканцев и демократов ввести «предварительные проверки биографических данных» покупателей оружия, а заодно вспомнил и о своем ключевом предвыборном обещании — выступил за принятие «крайне необходимой иммиграционной реформы». Об этом президент написал на своей странице в Twitter. При этом в самом выступлении об отмене права на свободное приобретение и ношение оружия, за что традиционно выступают представители Демократической партии, речи не шло. Единственное, что сказал президент,— это то, что «что-то должно быть сделано».

В ответ на главу государства обрушился шквал критики.

В то время как господин Трамп видит причиной насилия психические расстройства, демократы возлагают вину на самого президента и его агрессивную риторику в отношении меньшинств.

«Вы — настоящий идиот, если хотите использовать массовые расстрелы для продвижения законов, направленных против иммигрантов»,— не стесняясь в выражениях, заявил конгрессмен-демократ Тед Лиу. Бывший вице-президент Джо Байден в интервью CNN обвинил президента Трампа в поощрении «расизма, фанатизма и идеи превосходства белой расы». И отметил: «Боевое оружие следует объявить вне закона» и убрать с улиц посредством национальной программы выкупа. Тему прокомментировал и бывший президент США Барак Обама, который с момента ухода с поста главы Белого дома не часто выступал с публичными заявлениями. Он подчеркнул необходимость изменения законов, регулирующих ношение огнестрельного оружия, а также указал на то, что виновники большинства массовых убийств были сторонниками расистской идеологии и сохранения «белого превосходства».

Даже некоторые республиканцы раскритиковали позицию, которую занял президент и лидер их партии. «Республиканская партия обеспечивает превосходство белых в нашей стране. Мне больно говорить это, но это правда»,— написал в Twitter член Сената штата Небраска Джон Макколлистер. Сам господин Трамп критику в свой адрес отверг. «Я человек, наименее подверженный расизму. Уровень безработицы среди афроамериканцев, латиноамериканцев и азиатов достиг самой низкой отметки за всю историю Соединенных Штатов!» — написал он в Twitter.

Директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта в МГУ Юрий Рогулев в беседе с “Ъ” оценил положение президента Трампа как «крайне сложное». «Конечно, он выразил сожаление в связи с происшедшим, но ничего конкретного сказать не мог»,— заявил эксперт. И предположил, что резких шагов по ограничению права на оружие от Дональда Трампа ждать не стоит: «Национальная стрелковая ассоциация, которая была одним из спонсоров президентской кампании Трампа, всегда поддерживала тесную связь с республиканской администрацией. Это важный спонсор, которого Трамп и в целом республиканцы скинуть со счетов не могут».

Марина Коваленко