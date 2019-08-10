Минприроды: регионы получат максимальные полномочия по определению тарифов на вывоз мусора

Власти в регионах получат полномочия по установлению тарифов на вывоз мусора, сообщил министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин, который находится на Ставрополье с рабочей поездкой визитом. «Мы хотим максимально отдать полномочия при установлении тарифов региональным властям»,— сказал он журналистам во время рабочей поездки на Ставрополье (цитата по «Интерфаксу»).

Господин Кобылкин сообщил, что на федеральном уровне от этих вопросов не будут отстраняться. В частности, принят закон о льготах по налогу на добавленную стоимость и налогу на прибыль для региональных операторов твердых коммунальных отходов. «Мы на федеральном уровне будем принимать различные мотивирующие условия»,— заявил министр.

С 1 января российские регионы начали переходить на новую систему обращения с отходами. Теперь за сбор, транспортировку, обработку, утилизацию, обезвреживание и захоронение мусора отвечают региональные операторы, отобранные в результате конкурсов.

Их услуги оплачиваются физическими и юридическими лицами отдельно от услуг ЖКХ. По подсчетам специалистов, в среднем каждый россиянин будет платить за вывоз ТКО 1225 руб. в год.

В Институте экологии Высшей школы экономики раскритиковали ставку российских властей на сжигание отходов как способ решения проблемы утилизации мусора в стране. Ученые заявляют, что мусоросжигательные заводы, которые планируется построить в Подмосковье, используют «устаревшую трехступенчатую очистку», в то время как в других странах этапов удаления опасных примесей намного больше.

К 31 декабря на раздельный сбор мусора должна полностью перейти Москва. Во дворах домов появятся специальные контейнеры для вторичного сырья — пластика, стекла, бумаги, картона и металлических банок.

Во сколько обойдется инициатива, читайте в материале “Ъ” «Мусор перестанут валить в одну кучу».