Более 30 автомобилей повреждены из-за сильного ветра в Москве

За последние двое суток в Москве было повалено 150 деревьев и повреждено 36 автомобилей, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«В столице выпало 26 мм осадков»,— уточнил он. Несчастных случаев среди населения удалось избежать.

С 18:00 пятницы, 9 августа, до 9:00 10 августа в Москве было объявлено штормовое предупреждение. Порывы ветра достигали 12–17 м/с. Парки, которые находятся в ведении столичного департамента культуры, были закрыты.