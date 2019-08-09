МЧС предупредило о порывистом ветре в Москве

Сильный ветер начнется в Москве в ближайшее время и продержится вплоть до субботы. «По прогнозам синоптиков Росгидромета, с 18:00 9 августа до 9:00 10 августа в Москве ожидается усиление ветра порывами 12–17 м/с»,— сообщили в МЧС.

Жителям столицы рекомендуют не парковаться рядом с деревьями и шаткими конструкциями, а также быть внимательными и осторожными.

Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков сообщил, что шквалистый ветер повалил в столице около 40 деревьев и повредил 23 автомобиля.