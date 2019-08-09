В Москве закрыли парки из-за штормового предупреждения

Парки Москвы, которые находятся в ведении столичного департамента культуры, закрыли сегодня, 9 августа, в связи со штормовым предупреждением МЧС. «Дальнейшее решение о работе учреждений будет приниматься исходя из погодных условий»,— сообщили «РИА Новости» в пресс-службе Мосгорпарка.

По данным МЧС, в столице ожидается дождь, в некоторых районах города сильная гроза. Ветер составит 7–12 м/с, местами он будет достигать 18–23 м/с. Ведомство призывает переждать непогоду в надежном помещении, не ходить в парки и не укрываться под деревьями, держаться подальше от рекламных щитов и других шатких конструкций.