«Белый счетчик» заявил о 47,2 тыс. участников митинга в Москве

На согласованный митинг «Вернем себе право на выборы», проходящий в Москве на проспекте Академика Сахарова, к 15:30 пришло 47,2 тыс. человек, сообщает «Белый счетчик». МВД оценило число участников в 20 тыс. Нарушений общественного порядка полиция пока не выявила. Организаторы рассчитывали, что на мероприятие придет 100 тыс. участников.

Митинг проводится из-за отказа Центризбиркома зарегистрировать оппозиционных кандидатов на выборы в Мосгордуму. В поддержку столичной акции также идут митинги в регионах. В частности, акции прошли во Владивостоке, Ижевске, Иркутске, Казани, Краснодаре, Новосибирске, Оренбурге, Самаре, Томске, Хабаровске. В Санкт-Петербурге во время серии одиночных пикетов начались задержания.

Подробнее о ходе митинга читайте в онлайн-трансляции “Ъ”.