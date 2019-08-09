Трамп заявил о неготовности США к торговой сделке с Китаем

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон продолжает переговоры с Пекином, но пока не готов заключить торговое соглашение, сообщает Reuters.
Напомним, на саммите G20 президент США и председатель КНР достигли торгового перемирия между США и Китаем. По итогам встречи новые пошлины Вашингтона на китайские товары были отложены. Следующий раунд торговых консультаций Пекина и Вашингтона состоится в сентябре в США.
О торговых переговорах Вашингтона и Пекина — в публикации “Ъ” «Китай опять зовут к столу».
просмотров: 107418
просмотров: 83821
просмотров: 62849
просмотров: 58198
просмотров: 42298