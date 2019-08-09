Каникулы для комнатных растений В Лондоне откроется Patch Plant Hotel — первый в мире отель для домашних цветов и растений

Новый отель, который откроется в сентябре, готов обеспечить пятизвездную заботу и лечение для ваших любимых орхидей, кактусов и фиалок, пока их обладатели будут в отъезде.

В концепцию проживания по системе «все включено» входят: первоклассное питание и удобрения для зеленых друзей, правильный полив, климатический контроль помещений и необходимые дозы солнечного света. Хозяевам растений также предлагают оставить рекомендации по уходу за их любимцами. Автором инициативы выступил интернет-магазин Patch.

«Мы все знаем, какое глубокое разочарование испытывают хозяева растений, когда возвращаются из отпуска и обнаруживают, что их растение перестало быть зеленым и сочным и стало похоже на сожженные сухие ветки. Мы хотели открыть отель, чтобы протянуть руку помощи растущему числу обладателей домашних оранжерей»,— рассказал генеральный директор Patch Фредди Блэкетт.

Самое приятное для хозяев растений, что отель бесплатный. Все, что необходимо сделать,— это забронировать место в одной из 100 комнат необычной гостиницы на специальном сайте, а в назначенные день привезти цветы. Пока услуга доступна до 5 сентября.