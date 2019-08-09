Организаторы митинга 10 августа решили не ходить на назначенную в ОВД встречу

Организаторы митинга 10 августа на проспекте Сахарова не пойдут на встречу в ОВД ЦАО, назначенную за час до начала акции, сообщила «Интерфаксу» помощница незарегистрированного кандидата Дмитрия Гудкова Эльвира Вихарева. Что конкретно с организаторами хотели обсудить на встрече, в отделении полиции не сообщили.

«Пригласили всех заявителей. Мы как организаторы приняли решение не идти в ОВД. Повестки о вызове не было»,— сказала активист.

Ранее госпожа Вихарева на своей странице в Facebook писала о том, что звонок поступил от Александра Махонина, начальника отдела охраны общественного порядка. Он предложил обсудить предстоящий согласованный митинг и назначил встречу на 13:00 10 августа.

В эту субботу, 10 августа, пройдет разрешенный московскими властями митинг на проспекте Сахарова в поддержку незарегистрированных кандидатов. Последний разрешенный митинг, прошедший на этом же проспекте 20 июля, собрал, по разным оценкам, от 12 тыс. до 22 тыс. человек, став самым массовым за последние несколько лет. Несанкционированные акции 27 июля и 3 августа за допуск кандидатов собрали от 1,5 тыс. до 6 тыс. человек. На каждом из них было задержано более 1 тыс. человек.

О радикализации противостояния власти и участников акций протеста в Москве читайте в материале “Ъ” «Единство формы и задержания».