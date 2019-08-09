Международное энергетическое агентство понизило прогноз по спросу на нефть

Международное энергетическое агентство (МЭА) снова понизило прогноз по росту глобального спроса на нефть в 2019 году на 100 тыс. баррелей в сутки (б/с) — до 1,1 млн б/с. Это следует из августовского отчета, опубликованного на сайте организации.

Общий объем спроса на 2019 год также ожидается на уровне 100,4 млн б/с. Поставки нефти из стран, не входящих в Организацию стран–экспортеров нефти (ОПЕК), в 2019 году вырастут на 1,9 млн б/с, в 2020-м — на 2,2 млн б/с.

Перспективы своего прогноза по добыче МЭА называет «хрупкими»: есть вероятность как изменений в сторону дальнейшего понижения, так и повышения прогноза. Текущая оценка была составлена на фоне напряженности в Персидском заливе, которая «остается высокой», а также торгового противостояния США и Китая.

Напомним, президент США Дональд Трамп объявил, что с 1 сентября будет введена дополнительная пошлина 10% на китайские товары из-за провала переговоров, которая затронет товары на общую сумму $300 млрд. После этого заявления цена нефти марки Brent упала до $57,15. Также снизились основные фондовые индексы.

О влиянии торговой войны США и Китая на прогнозы цен на нефть — в материале “Ъ” «Торговая война с баррелем».