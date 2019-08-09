Памфилова: Галямина проявила неуважение, подав в суд одновременно с жалобой в ЦИК

Незарегистрированный кандидат на выборы в Мосгордуму и муниципальный депутат Тимирязевского района Юлия Галямина подала в суд жалобу на отказ в регистрации одновременно с жалобой в Центральную избирательную комиссию (ЦИК). Председатель ЦИКа Элла Памфилова назвала такое действие «неуважением к избирателям», добавив, что аппарат по пересчету подписей в итоге «работал вхолостую».

«Я напрягла всех наших сотрудников, пусть работают, чтобы вытянули все, 241 подпись мы могли рассмотреть и вернуть (…) Бог с ним с неуважением к нам, мы с этим сталкиваемся постоянно, это неуважение к избирателям и своим коллегам. Нельзя так делать. Аппарат работал вхолостую»,— прокомментировала параллельную подачу жалоб глава ЦИКа (цитата по «Интерфаксу»).

Подавать жалобу в суд на решение окружных комиссий об отказе в регистрации на выборы в Мосгордуму можно только после окончательного решения ЦИК или до подачи самой жалобы в ЦИК, но не параллельно. По словам госпожи Памфиловой, жалоба в суд была подана 26 июля, при этом представители госпожи Галяминой не уведомили об этом ЦИК.

Вчера, 8 августа, рабочая группа ЦИКа рекомендовала отказать Юлии Галяминой в регистрации на выборы: как и большинству недопущенных кандидатов, ей не хватило количества незабракованных подписей.

Сама госпожа Галямина на заседании рабочей группы ЦИКа отсутствовала, так как заключена под административный арест на 15 суток, назначенный ей судом за участие в массовой акции, которая «помешала движению транспорта» (ч. 6.1 ст. 20.2 КоАП). Она была арестована сразу после истечение срока ее прошлого ареста — 10 суток за призывы к участию в несогласованной акции (ч. 2 ст. 20.2 КоАП).

19 из 57 незарегистрированных кандидатов подали жалобы на решение окружных комиссий в ЦИК. На данный момент ЦИК отклонил четыре из четырех рассмотренных жалоб (Елена Русакова, Любовь Соболь, Дмитрий Гудков и Александр Руденко).

Подробнее об отклонении ЦИКом первых жалоб читайте в материале “Ъ” «Отказ пересчету не подлежит».